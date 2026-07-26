Konya’da acı olay! Gölete giren adam hayatını kaybetti: Meğer oltasını düşürünce…

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kosalak, gölette gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma, jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.