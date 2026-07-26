Konya’da acı olay! Gölete giren adam hayatını kaybetti: Meğer oltasını düşürünce…

Olay, sabah saatlerinde Akören ilçesi yakınlarında bulunan Akören Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte gölete pikniğe giden 39 yaşındaki İbrahim Kosalak, balık avlamak için oltasını suya attı. Bu sırada oltanın gölete düşmesi sonucu İbrahim Kosalak, suya düşen oltasını almak istediği sırada dengesini kaybederek gölete düştü.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Kosalak, gölette gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma, jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.