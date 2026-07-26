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Giriş Tarihi: 26.07.2026 17:14

Konya’da acı olay! Gölete giren adam hayatını kaybetti: Meğer oltasını düşürünce…

Konya'nın Akören ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Ailesiyle birlikte gittiği piknikte balık tutmak için attığı oltayı kurtarmak için gölete giren İbrahim Kosalak boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Konya’da acı olay! Gölete giren adam hayatını kaybetti: Meğer oltasını düşürünce…
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Olay, sabah saatlerinde Akören ilçesi yakınlarında bulunan Akören Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte gölete pikniğe giden 39 yaşındaki İbrahim Kosalak, balık avlamak için oltasını suya attı. Bu sırada oltanın gölete düşmesi sonucu İbrahim Kosalak, suya düşen oltasını almak istediği sırada dengesini kaybederek gölete düştü.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kosalak, gölette gözden kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma, jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

TALİHSİZ ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler tarafından gölette başlatılan arama çalışmaları sonucunda İbrahim Kosalak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA

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Konya’da acı olay! Gölete giren adam hayatını kaybetti: Meğer oltasını düşürünce…
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