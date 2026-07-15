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Giriş Tarihi: 15.07.2026 12:27 Son Güncelleme: 15.07.2026 12:29

Konya'da adliyeden zimmetine 6,5 milyon TL geçirmişti: O katibin savunması pes dedirtti! 'Paraya ihtiyacım yoktu...'

Konya’da Kulu Adliyesi’nde katip olarak görev yapan Ayşe Selvi (46), zimmetine 6,5 milyon TL para geçirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanmasına başlanan Selvi, ifadesinde paralarla bahis oynadığını itiraf ederek, “Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Parayı annemin mobil bankacılık hesabına aktardım. Paraya ihtiyacım yoktu.” dedi. Mahkeme, Ayşe Selvi’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Konya’da adliyeden zimmetine 6,5 milyon TL geçirmişti: O katibin savunması pes dedirtti! ’Paraya ihtiyacım yoktu...’
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Kulu Adliyesi'nde görevli kadın memur Ayşe Selvi, 2024 yılının başından itibaren icralardan ve hazine adına milli emlaktan yatan 6,5 milyon lirayı kısım kısım zimmetine geçirdi. Selvi, yaptıklarının ortaya çıkacağını düşünüp, durumu eşine anlattı. Eşinin de gerekli yerlere bildirmesi üzerine geçtiğimiz yıl Aralık ayında gözaltına alınan Selvi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARALARLA BAHİS OYNADIM

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanmasına başlanan Ayşe Selvi, paralarla bahis oynadığını itiraf etti. Selvi, "Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Parayı annemin mobil bankacılık hesabına aktardım. Paraya ihtiyacım yoktu. Bir gün nasıl olsa ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım. Eşimde durumu yetkili mercilere bildirdi. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım" dedi.

Mahkeme, hem Ayşe Selvi'nin hem de avukatının tahliye taleplerini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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