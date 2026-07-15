Konya’da adliyeden zimmetine 6,5 milyon TL geçirmişti: O katibin savunması pes dedirtti! ’Paraya ihtiyacım yoktu...’

PARALARLA BAHİS OYNADIM

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanmasına başlanan Ayşe Selvi, paralarla bahis oynadığını itiraf etti. Selvi, "Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Parayı annemin mobil bankacılık hesabına aktardım. Paraya ihtiyacım yoktu. Bir gün nasıl olsa ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım. Eşimde durumu yetkili mercilere bildirdi. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım" dedi.

Mahkeme, hem Ayşe Selvi'nin hem de avukatının tahliye taleplerini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör