Konya’da akılalmaz olay! Çocukların tartışması ailelerin bıçaklı kavgasına dönüştü: 1’i ağır 5 yaralı!

Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Haslet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çocukların arasında çıkan tartışmaya aile bireyleri de dahil oldu.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kavgaya karışan iki aileden F.K. bıçakla İ.Ş. ile E.Ş.'yi yaralarken, N.Ş., Ş.K. ve H.K. de sopa ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İ.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri F.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.