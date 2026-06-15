Konya’da akılalmaz olay! Çocukların tartışması ailelerin bıçaklı kavgasına dönüştü: 1’i ağır 5 yaralı!

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kavgaya karışan iki aileden F.K. bıçakla İ.Ş. ile E.Ş.'yi yaralarken, N.Ş., Ş.K. ve H.K. de sopa ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.