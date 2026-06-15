Haberler Yaşam Haberleri Konya’da akılalmaz olay! Çocukların tartışması ailelerin bıçaklı kavgasına dönüştü: 1’i ağır 5 yaralı!
Giriş Tarihi: 15.06.2026 13:12

Konya’da akılalmaz olay! Çocukların tartışması ailelerin bıçaklı kavgasına dönüştü: 1’i ağır 5 yaralı!

Konya'nın Karatay ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışma ailelerin dahil olmasıyla bıçaklı kavgaya dönerken bıçaklar yumruklar havada uçuştu. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 2 kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Konya’da akılalmaz olay! Çocukların tartışması ailelerin bıçaklı kavgasına dönüştü: 1’i ağır 5 yaralı!
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Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Haslet Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çocukların arasında çıkan tartışmaya aile bireyleri de dahil oldu.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kavgaya karışan iki aileden F.K. bıçakla İ.Ş. ile E.Ş.'yi yaralarken, N.Ş., Ş.K. ve H.K. de sopa ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İ.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri F.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARATAY #KONYA

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Konya’da akılalmaz olay! Çocukların tartışması ailelerin bıçaklı kavgasına dönüştü: 1’i ağır 5 yaralı!
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