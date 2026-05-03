Konya’da akılalmaz olay! Kuyumcuyu soyan 4 hırsız kaçarken kaza yaptı: Çaldıkları altınlar yola saçıldı!

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Ereğli ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine 2 motosikletle gelen kar maskeli 4 şüpheli içeri girdi.
BÜYÜK VURGUN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ
Şahıslar, iş yerinin vitrininde bulunan yaklaşık 1 kilogram ziynet eşyası ile 5 milyon TL nakit parayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığın ardından kaçışa geçen şüphelilerin kullandığı iki motosiklet, Yunus Emre Kavşağı'nda çarpıştı.
Konya'da motosikletle kuyumcu soyan şüpheliler kamerada | Video
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde, olaya karışan şüphelilerden 7 ayrı suç kaydı bulunan D.A.K. (17) ve 24 ayrı suç kaydı bulunan D.Ç. (23), Adana girişinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
ÇALINAN ALTINLAR ODUNLARIN ALTINDAN ÇIKTI
Polis ekiplerinin olay yeri çevresinde ve kaçış güzergahlarında yaptığı kamera incelemeleri ile detaylı aramalar sonucunda; olayda kullanılan motosikletlerden biri ile şüphelilere ait iki kask ve eldiven ele geçirildi. İş yerinden çalınan altın ve paralar ise boş bir arazide, üzeri odunlarla kapatılarak gizlenmiş vaziyette bulundu. Ele geçirilen altın ve paralar, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olaya karışan ve firari durumda olan diğer 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.