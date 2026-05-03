Giriş Tarihi: 3.05.2026 14:32

Konya’da akılalmaz olay! Kuyumcuyu soyan 4 hırsız kaçarken kaza yaptı: Çaldıkları altınlar yola saçıldı!

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı film sahnelerini aratmadı. Kar maskeli 4 kişi kuyumcudan 1 kilo altın ve 5 milyon TL nakit çaldı ama haram lokma kursaklarında kaldı. Şüpheliler motosikletleriyle kaçarken kaza yaptı. Çarpışmada altınların bir kısmı yola savrulurken şüpheliler kalan altın ve paraları boş bir arazide odunların altına gizledi. Hırsızların soygunu anbean kameraya yansıdı.

İHA Yaşam
Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Ereğli ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine 2 motosikletle gelen kar maskeli 4 şüpheli içeri girdi.

BÜYÜK VURGUN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Şahıslar, iş yerinin vitrininde bulunan yaklaşık 1 kilogram ziynet eşyası ile 5 milyon TL nakit parayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlığın ardından kaçışa geçen şüphelilerin kullandığı iki motosiklet, Yunus Emre Kavşağı'nda çarpıştı.

Konya'da motosikletle kuyumcu soyan şüpheliler kamerada | Video

ALTINLAR YOLA SAÇILDI

Meydana gelen kaza sonucu çalınan altınların bir kısmı yola savrulurken, şüpheliler motosikletleri bırakarak olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin izini sürmeye başladı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde, olaya karışan şüphelilerden 7 ayrı suç kaydı bulunan D.A.K. (17) ve 24 ayrı suç kaydı bulunan D.Ç. (23), Adana girişinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINAN ALTINLAR ODUNLARIN ALTINDAN ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yeri çevresinde ve kaçış güzergahlarında yaptığı kamera incelemeleri ile detaylı aramalar sonucunda; olayda kullanılan motosikletlerden biri ile şüphelilere ait iki kask ve eldiven ele geçirildi. İş yerinden çalınan altın ve paralar ise boş bir arazide, üzeri odunlarla kapatılarak gizlenmiş vaziyette bulundu. Ele geçirilen altın ve paralar, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olaya karışan ve firari durumda olan diğer 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Öte yandan, şüphelilerin kuyumcuyu soyma anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#EREĞLİ #ADANA #HIRSIZLIK

