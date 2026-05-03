Konya’da akılalmaz olay! Kuyumcuyu soyan 4 hırsız kaçarken kaza yaptı: Çaldıkları altınlar yola saçıldı!

ÇALINAN ALTINLAR ODUNLARIN ALTINDAN ÇIKTI



Polis ekiplerinin olay yeri çevresinde ve kaçış güzergahlarında yaptığı kamera incelemeleri ile detaylı aramalar sonucunda; olayda kullanılan motosikletlerden biri ile şüphelilere ait iki kask ve eldiven ele geçirildi. İş yerinden çalınan altın ve paralar ise boş bir arazide, üzeri odunlarla kapatılarak gizlenmiş vaziyette bulundu. Ele geçirilen altın ve paralar, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olaya karışan ve firari durumda olan diğer 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.