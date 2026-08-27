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Giriş Tarihi: 27.08.2026 17:54

Konya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti! 1 kişi bıçaklanarak yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

İHA
Konya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti! 1 kişi bıçaklanarak yaralandı
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Konya'daki olay, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayan Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan A.Y. ile bir grup arasında tartışma çıktı.

SİLAH TUTUKLUK YAPARAK ATEŞ ALMADI

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu grup içerisinden ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs A.Y.'yi bıçakladı. A.Y. bıçak darbeleri aldığı sırada yanında bulunan silahını çıkartırken silah tutukluk yaparak ateş almadı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde husumetli grubun karşılaşması, kavga etmesi ve bir şahsın bıçaklanması yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KARATAY #KONYA ŞEHİR HASTANESİ #KONYA

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Konya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti! 1 kişi bıçaklanarak yaralandı
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