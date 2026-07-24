Konya’da asansör faciası! Elektrik akımına kapılan işçi 7’nci kattan düşerek hayatını kaybetti

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ZEMİNE DÜŞTÜ

Asansör 7'nci kata geldiğinde Abdulkadir Altıkat, elektrik akımına kapılarak zemine düştü. Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altıkat'ın öldüğünü belirledi. Abdulkadir Altıkat'ın cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör