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Giriş Tarihi: 24.07.2026 11:52

Konya'da asansör faciası! Elektrik akımına kapılan işçi 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti

Konya'da yapımı devam eden bir plazanın dış cephe kaplamasını yapan Abdulkadir Altıkat, kullandığı yük asansöründe elektrik akımına kapılarak 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Konya’da asansör faciası! Elektrik akımına kapılan işçi 7’nci kattan düşerek hayatını kaybetti
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Olay, saat 09.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde yapımı devam eden bir plazada meydana geldi. Dış cephe kaplama ustası Abdulkadir Altıkat, kaplamasını sürdürdüğü inşaatta bulunan yük asansörüne bindi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ZEMİNE DÜŞTÜ

Asansör 7'nci kata geldiğinde Abdulkadir Altıkat, elektrik akımına kapılarak zemine düştü. Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altıkat'ın öldüğünü belirledi. Abdulkadir Altıkat'ın cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KONYA

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Konya'da asansör faciası! Elektrik akımına kapılan işçi 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
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