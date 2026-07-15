Konya’da aşırı hız dehşeti: Anne ve kızını hayattan kopardı!

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aşırı hızla seyir halinde olduğu ileri sürülen Hasan Kalkan (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı ticari taksi, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara ve kaldırımda yürüyün anne ve kızına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler yapılan kontrollerde anne Dilek (53) kızı Ecrin Öz'ün (13) hayatını kaybettiğini tespit etti. Hafif yaralı olduğu öğrenilen sürücü Hasan Kalkan'ın ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.