Haberler Yaşam Haberleri Konya’da aylarca kayıp olarak arandı! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 18.05.2026 15:07

Konya’da aylarca kayıp olarak arandı! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Konya’nın Cihanbeyli ilçesindeki kayıp vakasının ardından bambaşka bir gerçek çıktı. Geçtiğimiz yıl haziran ayından itibaren kayıp olarak aranan M.B.’nin evden birlikte ayrıldığı kişi tarafından katledildiği öğrenildi. Halihazırda başka suçtan cezaevinde olan zanlının delilleri karartmaya çalıştığı belirlendi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Konya’da aylarca kayıp olarak arandı! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Cihanbeyli ilçesinde 27 Haziran 2025 tarihinde kayıp olarak aranan M.B. ile ilgili kayıp başvurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kapsamlı araştırma başlatıldı.

EN SON ŞÜPHELİNİN YANINDA GÖRÜLDÜ

Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde kayıp M.B.'nin olay günü M.T. ile birlikte hareket ettiği, aynı gün akşam saatlerinden sonra M.B. ile tüm iletişimin kesildiği belirlendi.

DELİLLERİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Olay sonrası şüpheli M.T.'nin tek başına hareket ettiği ve delilleri gizlemeye yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen kriminal bulgular ve DNA incelemeleri sonucunda ulaşılan delillerin M.T.'ye ait olduğu ortaya çıkarken, teknik ve fiziki deliller birbiriyle doğrulandı. Halen başka bir suçtan cezaevinde hükümlü bulunan M.T. hakkında elde edilen deliller doğrultusunda "Kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandığı bildirildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA #KAYIP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da aylarca kayıp olarak arandı! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA