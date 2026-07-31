Konya’da bebeğiyle yürüyen başörtülü anneye çirkin saldırı: Daha fazla üremeyin, yobazsınız

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 28 Temmuz günü Refika Beyza Yakargüneş, bebeğiyle sokakta yürüyen 21 yaşındaki Aylin Altuntaş'a başörtüsü üzerinden hakaret ve nefret içerikli sözler söyledi.

BAŞÖRTÜLÜ ANNEYİ HEDEF ALDI

Refika Beyza Yakargüneş'in, Aylin Altuntaş'ın bebeğini işaret ederek, "daha fazla üremeyin", "başındaki ile daha fazla üremeyin", "yobazsınız", "siz gibi kapalılar ürememeli" ve " "deliler hastanesine kapatılmalısınız, gerizekalılar" şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olay sırasında Aylin Altuntaş'ın yanında bulunan eşi Ali Altuntaş ile kayınvalidesi Şerife Altuntaş da tartışmaya müdahil oldu. Sözlerin ardından taraflar arasında başlayan tartışma büyüyerek sözlü ve fiziki müdahaleye dönüştü.