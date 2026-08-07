Konya’da bir kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı TIR dehşeti kamerada

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kadınhanı ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre freni tutmadığı ileri sürülen TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek trafik lambalarında bekleyen başka bir TIR ile hafif ticari araç, cip ve otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler araç sürücülerinden Baki Türk'ün (65) hayatını kaybettiğini belirlerken, 10 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı bir araç kamerası tarafından saniye kaydedildi. Görüntülerde trafik lambalarına yaklaşan TIR'ın birden refüje çıktığı ardından da karşı şeride geçerek araçlarla çarpıştığı anlar yer alıyor.