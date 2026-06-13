Konya’da boşanma aşamasındaki eşi Ali Sarıkaya tarafından vurulmuştu! 3 çocuk annesi Yüksel Sarıkaya toprağa verildi

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Göğsünden vurulan kadın kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sarıkaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobili ile kaçan Ali Sarıkaya'nın, Aksaray yolu istikametine gittiği tespit edildi. Sarıkaya, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla kendisini vurup intihar etti. Karatay, Tatlıcak Mezarlığı'nda toprağa verildi.