Konya’da çatı katında saklanan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Konya Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
ÇATI KATINDA SAKLANIRKEN BULUNDU
Jandarma ekiplerince şahsın babasının evinde yapılan aramada, firari hükümlünün çatı katında saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından 10 Ağustos'ta yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Çatı katında saklanan FETÖ hükümlüsü yakalandı | Video