Konya’da cinayet: Arkadaşını vurdu pişman olunca...

Kılınç, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen salı günü sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sonrası yaptığı güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan araç kontrol ve plaka çalışması sonrası Ümit Kılınç'ı bırakıp kaçan sürücünün kullandığı aracın 34 TC 4142 plakalı otomobil olduğunu belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, araç sürücüsünün 29 yaşındaki Osman Y., olduğunu belirledi.