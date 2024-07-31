Konya’da dehşet! 13. kattan atladı, 2 kişi ağır yaralandı

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Emre Arıkan, 13. kattaki evinin balkonundan kendisini aşağıya bıraktı. Arıkan bu sırada zemin kattaki züccaciye dükkanının sahibi olan ve işyerinin önünde duran Mehmet Coşkun'un üzerine düştü.