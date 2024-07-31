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Giriş Tarihi: 31.7.2024 23:26 Son Güncelleme: 31.7.2024 23:54

Konya’da dehşet! 13. kattan atladı, 2 kişi ağır yaralandı

Konya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Ali Emre Arıkan, 13. kattaki evin balkonundan atladı. Arıkan, bu sırada zemin kattaki işyerinin önünde duran 44 yaşındaki Mehmet Coşkun’un üzerine düştü. Hem Arıkan hem de Coşkun ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Konya’da dehşet! 13. kattan atladı, 2 kişi ağır yaralandı

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ali Emre Arıkan, 13. kattaki evinin balkonundan kendisini aşağıya bıraktı. Arıkan bu sırada zemin kattaki züccaciye dükkanının sahibi olan ve işyerinin önünde duran Mehmet Coşkun'un üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Arıkan ve Coşkun'un hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

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Konya’da dehşet! 13. kattan atladı, 2 kişi ağır yaralandı
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