Konya’da dehşete düşüren olay: Babasını bıçaklayarak öldürdü! Tartışmada ’borç’ detayı...

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI

Kavganın ardından evi terk eden anne, bir süre sonra eşyalarını almak üzere tekrar geldi. İddiaya göre; yeniden yaşanan tartışmada baba Gökçe, aile bireylerine bir kez daha şiddet uyguladı. Çıkan arbede sırasında çiftin büyük çocuğu olan ve kuyumcuda çalışan S.G., mutfaktan aldığı bıçakla babası Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı. Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Gökçe, yaşamını yitirdi. S.G. de Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alındı. S.G. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.