Konya’da dehşete düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tuttu: Cani koca aynı silahla…

Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yüksel S. (50), cadde üzerindeki evinden çıkararak çalıştığı fabrikaya işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu kocası Ali Sarıkaya (64) tarafından takip edilerek cadde üzerinde tabancayla vuruldu.