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Giriş Tarihi: 5.06.2026 11:50

Konya’da dehşete düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tuttu: Cani koca aynı silahla…

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Ali Sarıkaya, boşanma aşamasındaki eşi Yüksel S.’yi kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerinden kaçan cani koca yakalanacağını anlayınca aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Ağır yaralanan kadınının yaşam mücadelesi devam ediyor. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Konya’da dehşete düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tuttu: Cani koca aynı silahla…
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Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yüksel S. (50), cadde üzerindeki evinden çıkararak çalıştığı fabrikaya işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu kocası Ali Sarıkaya (64) tarafından takip edilerek cadde üzerinde tabancayla vuruldu.

TALİHSİZ KADININ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Şüpheli Ali Sarıkaya olay yerine geldiği araçla kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen Yüksel S. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYNI SİLAHLA KENDİ YAŞAMINA SON VERDİ

Polis ekiplerince takip edilen şüpheli Ali Sarıkaya aracıyla kaçtığı sırada Konya Aksaray yolu üzerinde yakalanacağını anlayınca aynı silahla kendine ateş etti. Ali Sarıkaya kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA #KARATAY

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Konya’da dehşete düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşini kurşun yağmuruna tuttu: Cani koca aynı silahla…
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