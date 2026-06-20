Haberler Yaşam Haberleri Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken duvara çarptı: O sürücüye 210 bin lira ceza kesildi!
Giriş Tarihi: 20.06.2026 16:34

Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken duvara çarptı: O sürücüye 210 bin lira ceza kesildi!

Konya’da rutin trafik uygulaması yapan ekipleri fark eden sürücü, geri geri kaçmaya çalıştığı otomobil ile duvara çarptı. Aracı bırakıp kaçan sürücü, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Konya’da dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken duvara çarptı: O sürücüye 210 bin lira ceza kesildi!
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Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Yaylapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdürreşit Caddesi üzerinde rutin trafik kontrolü yapan ekipleri fark eden E.Y., 42 YR 987 plakalı otomobiliyle geri geri Yaylapınar Caddesi istikametine kaçmaya başladı. Kaçan sürücüyü fark eden ekipler "dur" ihtarında bulunurken, sürücü kaçmaya devam etti.

SÜRÜCÜ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Bir süre sonra kontrolden çıkan araç, bir evin duvarına çarptı. Aracı bırakıp yaya olarak kaçan E.Y., kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

210 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerince yapılan incelemede E.Y.'nin aracının sigortası olmadığı için kaçtığı belirlenirken, sürücüye yaklaşık 210 bin lira idari trafik cezası yazıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KONYA

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Konya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken duvara çarptı: O sürücüye 210 bin lira ceza kesildi!
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