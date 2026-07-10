Konya’da ekipler 6 gündür onu arıyordu! Sağ olarak bulundu

AFAD'ın resmi sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Konya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda bir vatandaşın arazide kayıp olduğu bilgisi alındı.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, jandarma, itfaiye ve sivil toplum kuruluşlarından ekipler sevk edildi. Ekiplerin, 6 gün boyunca aralıksız çalışmaları sonucunda, kaybolan vatandaş sağ olarak bulundu.

Kara yolunun ulaşımına kapalı, sarp, kayalık ve engebeli arazide bulunan vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulans ile hastaneye sevk edildi.