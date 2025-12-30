Konya’da eşini 25 bıçak darbesiyle öldürmüştü: Cani kadın için istenen ceza belli oldu!

SAVCI'DAN 'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ' İSTEMİ

Hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açılan Çeliktaş'ın yargılanmasına devam edildi. Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Çeliktaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan arıza nedeniyle duruşmaya katılamazken, taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, Çeliktaş için önce 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Daha sonra Çeliktaş'ın suçu kendisine ve ailesine karşı gösterilen şiddet ve tehditlerden dolayı yaptığını belirtip, 'haksız tahrik indirimi' uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.