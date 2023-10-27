Haberler Yaşam Haberleri Konya'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 27.10.2023 01:34

Konya'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA
Konya’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Akif Ç'nin kullandığı 42 K 3858 plakalı otomobil, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi'nde, Hakan Ç. idaresindeki 42 GBT 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akif Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, diğer araç sürücüsü ile araçta bulunan İsmail Y. ve Yusuf K. yaralandı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hakan Ç. ve Yusuf K'nin Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Hamas duyurdu: İsrail'in Gazze'ye kara saldırısını püskürttük
Son Dakika İsrail'den Gazze'ye ağır saldırı: Karanlığa gömüp bombaladılar! Soykırımcı zihniyet sınır tanımıyor
SON DAKİKA | BM Genel Kurulu Gazze için çatışmaların durdurulmasını talep eden tasarıyı kabul etti
İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf: "Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?"
Katil İsrail'den kara saldırısı mesajı: "Bu gece genişleteceğiz" diyerek duyurdular!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Florya'da şarkıcı Emirkan'a saldırı! O anlar kamerada
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 100. yılı için tarihi çağrı: Yer gök bayrak olsun
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
‘Alışverişi doğduktan sonra yaparım’
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA