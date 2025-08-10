Konya’da feci kaza! Hafif ticari araç takla attı! 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Beyşehir- Antalya karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Ümit G. yönetimindeki 07 NTJ plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Ümit G. ve yanındaki Hüseyin G., Hacer G., Hatice G. ve Hatice Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Hatice Y., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Yaralılardan Hüseyin G. de sevk edildiği Konya'daki hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.