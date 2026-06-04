Haberler Yaşam Haberleri Konya’da feci kaza! Kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 4.06.2026 13:40

Konya’da feci kaza! Kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen olayda çok kişi yaralanırken ekipler olay yerine akın etti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Konya’da feci kaza! Kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
  • ABONE OL

Kaza, dün gece saatlerinde Eşeli Caddesi ile 132003. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. yönetimindeki 63 ABJ 492 plakalı minibüs ile E.A. idaresindeki 55 LB 844 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 63 ABJ 492 plakalı aracın sürücüsü H.A. ile yanında bulunan aynı aileden V.A., İ.A., Z.A., E.A. ve K.A. ile 55 LB 844 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA #KAZA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da feci kaza! Kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA