Konya’da feci kaza! Kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 63 ABJ 492 plakalı aracın sürücüsü H.A. ile yanında bulunan aynı aileden V.A., İ.A., Z.A., E.A. ve K.A. ile 55 LB 844 plakalı araçta yolcu olarak bulunan H.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör