Haberler Yaşam Haberleri Konya'da feci kaza: Otomobil ile servis aracı çarpıştı! 5 yaralı
Giriş Tarihi: 21.02.2026 16:55

Konya'da feci kaza: Otomobil ile servis aracı çarpıştı! 5 yaralı

Konya'da otomobil ile servis aracı çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Konya’da feci kaza: Otomobil ile servis aracı çarpıştı! 5 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki servis aracı cadde üzerinde İ.Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada servis aracının sürücüsü A.Y. ile araçta bulunan 4 yolcu yaralandı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent genelindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da feci kaza: Otomobil ile servis aracı çarpıştı! 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz