Konya’da feci kaza! Otomobil yoldan çıkıp takla attı: 1 çocuk öldü 3 yaralı

ANNE BABA VE DİĞER ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücüsü baba Hanifi Kapşa ile eşi ve diğer çocuğu ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Cem Kapşa'nın cansız bedeni, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör