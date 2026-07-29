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Giriş Tarihi: 29.07.2026 16:56

Konya'da feci kaza! Otomobil yoldan çıkıp takla attı: 1 çocuk öldü 3 yaralı

Konya'da yoldan çıkıp takla atan otomobildeki İsmail Cem Kapşa (8) hayatını kaybetti, aracı kullanana babası ile annesi ve kardeşi yaralandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA Yaşam
Konya’da feci kaza! Otomobil yoldan çıkıp takla attı: 1 çocuk öldü 3 yaralı
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Konya- Adana kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Hanifi Kapşa'nın kontrolünü yitirdiği 26 DM 232 plakalı otomobil, yoldan çıkıp şarampole takla attı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki İsmail Cem Kapşa'nın (8) hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE BABA VE DİĞER ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücüsü baba Hanifi Kapşa ile eşi ve diğer çocuğu ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Cem Kapşa'nın cansız bedeni, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KONYA

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Konya'da feci kaza! Otomobil yoldan çıkıp takla attı: 1 çocuk öldü 3 yaralı
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