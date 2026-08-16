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Giriş Tarihi: 16.08.2026 12:37

Konya'da feci zincirleme kaza! 9 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Konya’da feci zincirleme kaza! 9 yaralı
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Kaza, Emirgazi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki otomobil ile S.Y. yönetimindeki otomobil ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil birbirine çarptı. Kazada bir otomobilin sürücüsü S.Y. ile araçta bulunan M.E.B., M.Ç.G. ve Ş.B. yaralandı. Diğer otomobilde bulunan aynı aileden sürücü A.Ç., F.Ç., S.Ç. ve H.Y.Ç. ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi kazada yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KONYA

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Konya'da feci zincirleme kaza! 9 yaralı
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