Konya’da feci zincirleme kaza! 9 yaralı

Kaza, Emirgazi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki otomobil ile S.Y. yönetimindeki otomobil ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil birbirine çarptı. Kazada bir otomobilin sürücüsü S.Y. ile araçta bulunan M.E.B., M.Ç.G. ve Ş.B. yaralandı. Diğer otomobilde bulunan aynı aileden sürücü A.Ç., F.Ç., S.Ç. ve H.Y.Ç. ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi kazada yaralandı.