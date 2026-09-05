Konya’da GastroFest heyecanı basladı

Konya Büyüksehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Konya GastroFest, Türkiye'nin ünlü sefleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ile yurt içi ve yurt dısından gelen misafirlerin katılımıyla basladı. Kalehan Ecdad Bahçesi'nde gerçeklestirilen festivalin açılısında konusan Konya Büyüksehir Belediye Baskanı Ugur Ibrahim Altay, Konya'nın Çatalhöyük'ten Selçuklu saraylarına, Mevlevi mutfagından günümüze uzanan benzersiz bir gastronomi mirasına sahip oldugunu söyledi.

"SOFRALARIMIZDA GÖNÜLLER DOYAR"

Konya mutfagının topragın bereketini, insanın emegini ve medeniyetin inceligini aynı sofrada bulusturan güçlü bir kültür hazinesi oldugunu belirten Baskan Altay, "Bizim sofralarımızda gönüller doyar; dostluklar pekisir, kardeslik güçlenir. Bizim mutfagımızda yemeklerle birlikte emek, sabır ve muhabbet de piser. Mutfagımızdaki her lezzet, geçmisten bugüne uzanan ayrı bir hikâyeyi, ayrı bir hatırayı tasır. Bu nedenle Konya mutfagına sahip çıkmayı, sehrimizin hafızasına ve kültürel mirasına sahip çıkmak olarak görüyoruz" dedi.

GASTRONOMİ TURİZMİNE GÜÇ KATIYOR

GastroFest'in dört yılda yüz binlerce ziyaretçiyi bulusturan önemli bir organizasyona dönüstügünü belirten Altay, festivalin yerel üretici ve esnafı desteklerken Konya'nın gastronomi turizmine de katkı sundugunu söyledi. Konya mutfagının dünyada daha fazla tanınmasını istediklerini kaydeden Altay, "Konya mutfagının anlatacak çok sözü, paylasacak çok lezzeti ve dünyaya sunacak güçlü bir birikimi var. Gelin; Konya'nın bereketini, sofra kültürünü ve essiz lezzetlerini hep birlikte yasayalım" dedi. Altay, festivalde emegi geçen seflere, üreticilere, esnafa ve tüm paydaslara tesekkür etti.



USTALARA "VEFA ÖDÜLÜ"

Konuşmaların ardından Konya'nın gastronomi kültürüne ve geleneksel lezzetlerin yaşatılmasına uzun yıllardır katkı sağlayan esnaflara "Vefa Ödülleri" takdim edildi.Konya'daki üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun öğrencileri temsilen dört öğrenciye Mevlevi geleneğini yaşatmak amacıyla kuşak giydirildi. Açılışta bolluk ve bereketin simgesi toyga çorbası ikram edilirken, protokol üyeleri daha sonra festival alanındaki stantları gezdi.





170 STANTTA KONYA LEZZETLER

Bu yıl "Ekmek" temasıyla gerçekleştirilen GastroFest kapsamında 170 stant kuruldu. Festival boyunca Konya'nın yöresel lezzetleri ve geleneksel ürünlerinin yanı sıra ünlü şeflerin workshopları, gastronomi söyleşileri, tadım etkinlikleri, çocuklara yönelik programlar, konserler ve dans gösterileri ziyaretçilerle buluşacak.4. Konya GastroFest, 6 Eylül Pazar gününe kadar Kalehan Ecdad Bahçesi'nde 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



"EKONOMİYE DEĞER KATAN STRATEJİK BİR YATIRIM"

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, gastronominin çiftçiden esnafa kadar geniş bir kesimi destekleyen önemli bir kalkınma alanı olduğunu belirterek, "GastroFest, yerel ürünlerimizi markalaştıran ve ekonomimize değer katan stratejik bir yatırımdır" dedi.

"YARINLARA TAŞINACAK BİR EMANET"

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ise Konya gastronomisinin şehrin tarihini, kültürünü, üretim gücünü ve misafirperverliğini yansıtan önemli bir miras olduğunu ifade ederek, "Gastronomi bizim için yarınlara taşımamız gereken çok kıymetli bir emanettir" diye konuştu.

"KONYA'DA YEMEK MEDENİYETTİR"

KONYA Valisi İbrahim Akın da "Konya'da yemek medeniyettir. Selçuklu'nun payitahtında saray mutfağının inceliğiyle Anadolu'nun tasavvufi sadeliğini aynı kazanda kaynatan bir mirasın varisleriyiz" dedi.Konya'nın coğrafi işaretli ürün sayısının 91'e ulaştığını belirten Akın; bamya çorbasından fırın kebabına, etliekmekten tiride uzanan zengin mutfak kültürünün şehrin misafirperverliğini yansıttığını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör