Konya’da görsel şölen: Lavanta

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin teşvikiyle 5 yıl önce tarlasına lavanta eken Ali Korkmaz (60), emeklerinin karşılığını aldı. Lavanta bahçesini büyük bir sevgiyle yetiştirdiğini belirten Korkmaz, "5 yıldır bahçemize özenle bakıyoruz ve en güzel sonuca ulaştık. Ben buna 'mor rengin sırrı' diyorum. Bu mor rengin sırrı da 5'inci yılda kendini bize gösterdi" dedi. Bölgeden geçenlerin lavanta tarlasını görünce durmadan edemediğini söyleyen Korkmaz, "Gelen ziyaretçilerimizi sevgiyle ve güler yüzle karşılıyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" diye konuştu. Farklı şehirlerden seyahat edenlerin yanı sıra yabancı turistler de yol üzerinde fark ettikleri lavanta tarlasına aileleriyle birlikte uğrayarak mola veriyor. Lavanta tarlasında vakit geçiren ziyaretçiler, karşılaştıkları manzaraya hayran kaldıklarını belirterek, fotoğraf çekmek ve için harika bir ortam sunduğunu ifade etti.

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