Konya’da husumetlisini öldürmüştü: Şanlıurfa’da dev operasyonla yakalandı! 18 yaşında ’azmettirici’ iddiası...

Mehmet Ali Yiğit

11 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Cihanbeyli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan Berat B.'nin Ankara'nın Haymana ilçesindeki S.Ö.'nün yanına gittiğini belirledi. Ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Haymana'daki S.Ö.'nün de aralarında olduğu 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Berat B.'nin, S.Ö. ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine kaçtığı anlaşıldı. Bu sırada Berat B.'yi azmettirdiği ileri sürülen Z.Y. (18) gözaltına alındı. Z.Y., sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Yiğit'in cenazesi ise İnsuyu Mahallesi'nde toprağa verildi.