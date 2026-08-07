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Giriş Tarihi: 7.08.2026 23:44

Konya'da inşaat işçileri arasında kavga: 4 yaralı

Konya’da bir inşaatta işçiler arasında çıkan taşlı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

İHA
Konya’da inşaat işçileri arasında kavga: 4 yaralı
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Konya'daki olay, merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yapımı devam eden konut inşaatlarının şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, işçiler arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TAŞLI, BIÇAKLI KAVGA

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi bıçakla, 1 kişi ise taşla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KONYA #SELÇUKLU

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Konya'da inşaat işçileri arasında kavga: 4 yaralı
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