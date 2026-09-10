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Giriş Tarihi: 10.09.2026 15:19 Son Güncelleme: 10.09.2026 15:26

Konya'da iş yerinde patlama: Kameraya anbean yansıdı!

Konya'nın Ereğli ilçesinde korkutan bir patlama meydana geldi. İş yeri sahibinin kolundan hafif yaralandığı patlama anı ile sokakta bekleyenlerin panik yaşadığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA Yaşam
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Selçuklu Mahallesi 90256 Sokak'ta saat 11.00 sıralarında, perdecilik yapan Ramazan Sılay'a ait iş yerindeki buzdolabı, elektrik şasisinden kaynaklı alev aldı. Durumu fark eden Sılay iş yerinden çıkıp, itfaiyeye haber verdi. Dışarıda bekleyen Sılay, komşusuyla birlikte iş yeri önünde park halindeki otomobile yöneldiği sırada gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı, eşyalar çevreye saçıldı. Sılay ve komşusu ile sokakta iş yerinin karşısında bekleyenler, panikle kaçıştı. O anlar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Alevler, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kolundan hafif yaralanan Sılay da ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sılay'ın iş yerini birkaç ay önce açtığı belirlenirken, olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Konya'da iş yerinde patlama meydana geldi! O anlar kamerada | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KONYA #EREĞLİ

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Konya'da iş yerinde patlama: Kameraya anbean yansıdı!
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