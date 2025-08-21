Konya’da kadınlar sokağı birbirine kattı! Saç saça baş başa kavga ettiler: İşte o anlar!

SESLERİ DUYAN BİR KİŞİ CAMDAN ATLAYIP OLAY YERİNE KOŞTU

Görüntülerde, bir kadının sokak üzerinde oturan kadınların yanına gelip kavga etmeye başladığı daha sonra, araya girenler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan kadının yeniden saldırıya geçmesi, sesleri duyan bir kişinin camdan atlayıp olay yerine koşması ve kavganın sonlandırıldığı anlar görülüyor. Kavga sonrası tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine jandarma tarafından M.S., Ü.S., İ.S., M.S., H.S. ve E.S.'nin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.