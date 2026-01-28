Konya’da kamyonet dehşet saçtı: Kırmızı ışıkta bekleyen 7 aracın arasına daldı!

'4 ARABA İLERDEN BİZE GELDİ'

Aracıyla kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarptıklarını belirten Onur Erdoğan, "Biz ilk Şahin'i gördük, daha sonra fark ettik ki arkadaki kırmızı araç Şahin'e vurmuş. Şahin öndeki araca o ona, o ona derken dört araba ilerdeyken bize kadar geldi. Bizde sadece ufak bir tampon kırığı var" dedi.