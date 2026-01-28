Haberler Yaşam Haberleri Konya'da kamyonet dehşet saçtı: Kırmızı ışıkta bekleyen 7 aracın arasına daldı!
Konya'da hızlı gelen kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen 7 aracın arasına daldı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Akıllara durgunluk veren kaza, 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki kamyonet hızla ilerlerken kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, caddede güvenlik önlemi alırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

'4 ARABA İLERDEN BİZE GELDİ'

Aracıyla kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarptıklarını belirten Onur Erdoğan, "Biz ilk Şahin'i gördük, daha sonra fark ettik ki arkadaki kırmızı araç Şahin'e vurmuş. Şahin öndeki araca o ona, o ona derken dört araba ilerdeyken bize kadar geldi. Bizde sadece ufak bir tampon kırığı var" dedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

