Konya’da kan donduran cinsel taciz ve şantaj iddiası: Karı-koca genç kıza dehşeti yaşattılar!

MESAJLAR CİNSEL SALDIRIYI ORTAYA ÇIKARDI

İddianamede M.Ş.A'nın cep telefonunda yapılan incelemelerde Y.K. ile ilgili görüntülere rastlanılmadığı ancak mesajların olduğuna yer verildi. Mesajlarda Y.K'nın M.Ş.A'ya, 'Adam benle ilişkiye girerken elimi tuttun, gözümdeki yaşlara baksaydın o zaman bazı lafları demezdin, benim gururum yok mu?' dediği, M.Ş.A'nın da, 'Olmaması gereken çok ağır bir şeydi bu. Suçlu beni yapma Allah aşkına zaten kendimde değilim' dediği yer aldı. Başka bir mesajda ise Y.K'nın 'mesajların bende duruyor' demesi üzerine ise M.Ş.A'nın da 'Bende de görüntüler' mesajını attığı belirtildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör