Haberler Yaşam Haberleri Konya’da kanlı hesaplaşma: 1ölü!
Giriş Tarihi: 11.12.2025 18:26

Konya’da kanlı hesaplaşma: 1ölü!

Konya'da, 23 yaşındaki Gökhan D., ile husumetlisi 30 yaşındaki Yılmaz Işıklı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda Gökhan D., Işıklı’yı silahla katlederken, katil zanlısı adam gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

DHA
Konya’da kanlı hesaplaşma: 1ölü!
  • ABONE OL

Olay, dün, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan D. ile Yılmaz Işıklı, aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan D., tabancayla Işıklı'ya ateş etti. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Işıklı'nın öldüğünü belirledi. Yılmaz Işıklı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gökhan D. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da kanlı hesaplaşma: 1ölü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz