Konya’da kanlı soygun! Katliamın sebebi ’borç meselesi’ olarak biliniyordu! Gerçek bambaşka çıktı

Konya'da meydana gelen kuyumcu cinayeti, güvenlik kamerası kayıtlarının detaylı şekilde incelenmesiyle bambaşka bir boyut kazandı. Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde 10 Temmuz saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, kuyumcu Muhammet Sami Ayaz, iş yerine gelen nakliyeci Turgay Barbaros (44) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti.
KAN DONDURAN SOYGUN PLANI
Olayın hemen ardından kamuoyuna yansıyan "alacak-verecek kavgası" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İş yerindeki 16 ayrı sesli güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği o anlar, izleyenlerin kanını dondurdu. Cinayetin aslında son derece planlı ve kanlı bir soygun girişimi olduğu belirlendi.
İŞTE DEHŞET ANLARI
Kuyumcu, soygun girişiminde öldürülmüş... Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
"DEFİNE BULDUM" BAHANESİYLE GELDİ
Katil zanlısı Turgay Barbaros'un olay günü dükkana "Define buldum, altın satmak istiyorum" bahanesiyle girdiği öğrenildi. Maktulün "Bizim bu işlerle alakamız yok, başka yere satın" demesine rağmen dükkandan ayrılmayan saldırgan, bir anda sırt çantasından tabancasını çıkardı. Silahını önce kuyumcunun çocuğuna, ardından da doğrudan Sami Ayaz'a doğrultan saldırgan, altınların çantaya doldurulmasını ve kepenklerin indirilmesini istedi.
HTS KAYITLARI GERÇEĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Yaşanan korkunç arbede sırasında göğsünden vurulan talihsiz kuyumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay gecesi polise yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar eden saldırganın cep telefonu HTS kayıtları da detaylıca incelendi. Ayaz ailesinin avukatı Mustafa Derbentli, ikili arasında bugüne kadar tek bir telefon görüşmesi dahi olmadığını, aralarındaki tek bağın katil zanlısının geçmişte dükkandan yaptığı iki rutin kredi kartı alışverişinden ibaret olduğunu açıkladı.
"TAMAMIYLA BİR GASP MESELESİ"
Olay öncesi katilin çevrede keşif yaptığını belirten Avukat Derbentli, "Cuma namazından sonra kepenkler yeni açılırken gelip fiilini gerçekleştiriyor. Resmi evraklar göstermektedir ki, bu tamamıyla sonuca ulaşılamamış bir gasp girişimidir. Herhangi bir alacak verecek ilişkisi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Güpegündüz yaşanan bu korkunç soygun girişimi, geride gözü yaşlı bir aile ve tüyler ürperten o kamera kayıtlarını bıraktı.