Konya’da kanlı soygun! Katliamın sebebi ’borç meselesi’ olarak biliniyordu! Gerçek bambaşka çıktı

"TAMAMIYLA BİR GASP MESELESİ"

Olay öncesi katilin çevrede keşif yaptığını belirten Avukat Derbentli, "Cuma namazından sonra kepenkler yeni açılırken gelip fiilini gerçekleştiriyor. Resmi evraklar göstermektedir ki, bu tamamıyla sonuca ulaşılamamış bir gasp girişimidir. Herhangi bir alacak verecek ilişkisi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Güpegündüz yaşanan bu korkunç soygun girişimi, geride gözü yaşlı bir aile ve tüyler ürperten o kamera kayıtlarını bıraktı.