Haberler Yaşam Haberleri Konya'da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:09 Son Güncelleme: 23.12.2025 16:20

Konya'da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA
Konya’da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
  • ABONE OL

Konya'da İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde H.S. (21) ile A.A. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

A.A, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S'yi sırtından bıçakladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Şüpheli A.A, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz