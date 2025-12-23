Konya’da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Konya'da İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde H.S. (21) ile A.A. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

A.A, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S'yi sırtından bıçakladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

H.S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Şüpheli A.A, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.