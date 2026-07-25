Konya’da komşu dehşeti: Havalı tüfekle başından vurdu!

Yaralı Mutlu, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mutlu, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Polis, kaçan Harun Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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