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Giriş Tarihi: 25.07.2026 17:39

Konya’da komşu dehşeti: Havalı tüfekle başından vurdu!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen olayda, Tuncay Mutlu isimli şahıs aralarında husumet bulunan Harun Y., tarafından havalı tüfekle başından vuruldu. Mutlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaçan saldırgan için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam
Konya’da komşu dehşeti: Havalı tüfekle başından vurdu!
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Olay, Saadetler Mahallesi 153694 Sokak'ta meydana geldi. Tuncay Mutlu, evinin önündeki arazideki kuru otları temizlediği sırada aralarında daha önceden husumet bulunan komşusu Harun Y., tarafından havalı tüfekle vuruldu.

Başı ve ensesinden yaralanan Mutlu, yere yığıldı, Harun Y. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Mutlu, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mutlu, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Polis, kaçan Harun Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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#KONYA #SEYDİŞEHİR

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Konya’da komşu dehşeti: Havalı tüfekle başından vurdu!
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