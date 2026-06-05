Konya’da komşu dehşeti! Yaşlı kadını bıçaklayarak katletti: Paraları alıp…

EVİNDE SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Polis, yaptığı operasyonda A.G.'yi saklandığı evinde yakaladı. Evde yapılan aramada N.Ş.'den zorla aldığı bir miktar para ile suç aleti bıçağı ele geçirdi. Gözaltına alınan A.G., sorgulanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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