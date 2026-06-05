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Giriş Tarihi: 5.06.2026 15:43

Konya’da komşu dehşeti! Yaşlı kadını bıçaklayarak katletti: Paraları alıp…

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 40 yaşındaki etli ekmek salonu işleten A.G., 70 yaşındaki N.Ş’yi bıçaklayarak katledip paralarını çaldı. Yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulunan talihsiz kadının şüpheliyle komşu olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Konya’da komşu dehşeti! Yaşlı kadını bıçaklayarak katletti: Paraları alıp…
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Olay, Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Yalnız yaşayan N.Ş., bugün sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KATİLİNİ DAHA ÖNCE TANIYORDU

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.Ş. adlı kadının öldüğünü belirledi. N.Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis, olayın dün akşam gece saatlerinde gerçekleştiğini ve şüphelinin apartmanın giriş katında etli ekmek salonu işleten A.G. olduğunu belirledi.

EVİNDE SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Polis, yaptığı operasyonda A.G.'yi saklandığı evinde yakaladı. Evde yapılan aramada N.Ş.'den zorla aldığı bir miktar para ile suç aleti bıçağı ele geçirdi. Gözaltına alınan A.G., sorgulanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#EREĞLİ #KONYA

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Konya’da komşu dehşeti! Yaşlı kadını bıçaklayarak katletti: Paraları alıp…
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