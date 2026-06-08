Haberler Yaşam Haberleri Konya'da komşunu bıçaklayarak katletti! Cinayetin nedeni pes dedirtti
Giriş Tarihi: 8.06.2026 18:06 Son Güncelleme: 8.06.2026 18:11

Konya'da komşunu bıçaklayarak katletti! Cinayetin nedeni pes dedirtti

Konya'nın Ereğli ilçesinde etli ekmek salonu işleten Aytaç Görmez (40), komşusu Nuran Şenli (70) bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alınırken, komşusunu 60 bin TL için öldürdüğü ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Konya’da komşunu bıçaklayarak katletti! Cinayetin nedeni pes dedirtti
  • ABONE OL

Ereğli ilçesine bağlı Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde oturan ve yalnız yaşayan Nuran Şenli, cuma günü sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede Şenli'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Şenli'nin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

60 BİN TL İLE SUÇ ALETİ BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Şenli'nin gece saatlerinde yan binada etli ekmek salonu işleten Aytaç Görmez tarafından öldürüldüğünü saptadı. Görmez, düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada Şenli'den zorla aldığı yaklaşık 60 bin TL ile suç aleti bıçak ele geçirdi. Araştırmasını derinleştiren polis, olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Y.K. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Aytaç Görmez'in yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EREĞLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da komşunu bıçaklayarak katletti! Cinayetin nedeni pes dedirtti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA