Konya’da komşunu bıçaklayarak katletti! Cinayetin nedeni pes dedirtti

Ereğli ilçesine bağlı Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde oturan ve yalnız yaşayan Nuran Şenli, cuma günü sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler yaptıkları incelemede Şenli'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Şenli'nin cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Olayın ardından çalışma başlatan polis, Şenli'nin gece saatlerinde yan binada etli ekmek salonu işleten Aytaç Görmez tarafından öldürüldüğünü saptadı. Görmez, düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı.