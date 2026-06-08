Konya’da komşunu bıçaklayarak katletti! Cinayetin nedeni pes dedirtti

Evde yapılan aramada Şenli'den zorla aldığı yaklaşık 60 bin TL ile suç aleti bıçak ele geçirdi. Araştırmasını derinleştiren polis, olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Y.K. ve A.B.'yi gözaltına aldı. Aytaç Görmez'in yapılan sorgulamasında suçunu itiraf ettiği belirtildi.