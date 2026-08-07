Konya’da korkunç kaza! Freni boşalan TIR karşı yöne geçerek araçları biçti: Zincirleme felaket kameraya böyle yansıdı!

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçesi girişinde meydana geldi. Konya yönüne giden 42 AVB 053 plakalı TIR, Kadınhanı girişindeki trafik ışıklarına yaklaştığı sırada iddiaya göre freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı yöne geçerek trafik ışıklarında bekleyen 42 UF 123 ve 80 HE 804 plakalı otomobillere, 42 RL 127 plakalı hafif ticari araca ve 41 AOP 723 plakalı TIR'a çarptı.