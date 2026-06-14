Konya’da korkunç kaza! İşçi servisi şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinden Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bir tavuk çiftliğinde çalışan işçileri akşam vardiyasına götürmek üzere yola çıkan Z.E. idaresindeki servis minibüsü, Kulu-Karakeçili yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 7 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan işçilerden Davut Yalçın (45) hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i Kulu Bölge Devlet Hastanesine, 2'si Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.