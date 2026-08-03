Konya’da korkunç olay! Aidat borcu kavgası kanlı bitti: Kiracı apartman yöneticisini bıçaklayarak vahşice katletti!

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emirdilhan Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, kiracı Ali İhsan Büyükeken'in evine giderek iddiaya göre birikmiş aidat borcunu istedi. Büyükeken de borç miktarının fazla olduğunu belirtip itiraz etti.