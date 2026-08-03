Haberler Yaşam Haberleri Konya’da korkunç olay! Aidat borcu kavgası kanlı bitti: Kiracı apartman yöneticisini bıçaklayarak vahşice katletti!
Giriş Tarihi: 3.08.2026 11:09

Konya’da korkunç olay! Aidat borcu kavgası kanlı bitti: Kiracı apartman yöneticisini bıçaklayarak vahşice katletti!

Konya’da meydana gelen korkunç olayda kiracı Ali İhsan Büyükeken ile apartman yöneticisi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Tansiyonun yükseldiği olayda kiracı mutfaktan aldığı bıçakla yönetici Ramazan Şimşek’i karnından bıçaklayarak vahşice katletti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Konya’da korkunç olay! Aidat borcu kavgası kanlı bitti: Kiracı apartman yöneticisini bıçaklayarak vahşice katletti!
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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emirdilhan Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, kiracı Ali İhsan Büyükeken'in evine giderek iddiaya göre birikmiş aidat borcunu istedi. Büyükeken de borç miktarının fazla olduğunu belirtip itiraz etti.

MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA KARNINDAN BIÇAKLADI

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ali İhsan Büyükeken, mutfaktan aldığı bıçakla Şimşek'i karnında yaraladı. Kanlar içinde kalan Ramazan Şimşek, yere yığıldı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Şimşek, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Büyükeken, suç aleti bıçakla gözaltına alındı.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık durumu ağır olan Ramazan Şimşek, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimşek'in bugün Konya'da toprağa verilmesi bekleniyor.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diğer yandan Ali İhsan Büyükeken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA

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