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Giriş Tarihi: 2.08.2026 12:49

Konya’da korkunç olay! Aidat borcu kavgası kanlı bitti: Kiracı apartman yöneticisini vahşice bıçakladı!

Konya'da kiracı Ali İhsan A., ile apartman yöneticisi Ramazan Şimşek aidat borcu nedeniyle tartışmaya başladı. Tansiyonların yükseldiği tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüşürken Ali İhsan A., Ramazan Şimşek’i vahşice karnından bıçakladı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Konya’da korkunç olay! Aidat borcu kavgası kanlı bitti: Kiracı apartman yöneticisini vahşice bıçakladı!
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Olay, saat 11.00 sıralarında Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emirdilhan Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, kiracı Ali İhsan A.'nın evine giderek iddiaya göre birikmiş aidat borcunu istedi. Ali İhsan A. da borç miktarının fazla olduğunu belirtip itiraz etti.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ali İhsan A., mutfaktan aldığı bıçakla Ramazan Şimşek'i karnında yaraladı. Kanlar içinde kalan Şimşek, yere yığıldı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yaralı Şimşek, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ali İhsan A. da suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA

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Konya’da korkunç olay! Aidat borcu kavgası kanlı bitti: Kiracı apartman yöneticisini vahşice bıçakladı!
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