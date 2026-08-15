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Giriş Tarihi: 15.08.2026 11:58

Konya’da korkunç olay! Düğün eğlencesinde kan aktı: Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak vahşice katletti!

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen olayda tartışma kavgaya dönüştü. Düğün eğlencesinde 31 yaşındaki Emre Kurtcu arkadaşı Menderes Dinçel’i kalbinden bıçaklayarak vahşice katletti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Konya’da korkunç olay! Düğün eğlencesinde kan aktı: Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak vahşice katletti!
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Olay, saat 03.00 sıralarında Karapınar ilçesinde meydana geldi. Ortak arkadaşlarının düğün eğlencesine giden Emre Kurtcu ile arkadaşı Menderes Dinçel, burada birlikte alkol aldı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ARKADAŞINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Menderes Dinçel, belinden çıkardığı bıçakla Emre Kurtcu'yu bıçakladı. Kurtcu, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kurtcu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Kurtcu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emre Kurtcu'nun cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Şüpheli Menderes Dinçel, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KONYA

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