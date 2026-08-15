Konya’da korkunç olay! Düğün eğlencesinde kan aktı: Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak vahşice katletti!

ARKADAŞINI KALBİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Menderes Dinçel, belinden çıkardığı bıçakla Emre Kurtcu'yu bıçakladı. Kurtcu, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kurtcu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Kurtcu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Emre Kurtcu'nun cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Şüpheli Menderes Dinçel, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör