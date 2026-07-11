Konya’da korkunç olay! Kuyumcuyu kurşun yağdırarak katletti: Yakalanacağını anlayan cani kendi yaşamına son verdi!

EKİPLERİ GÖRÜNCE YAŞAMINA SON VERDİ

Polisi gören şüpheli, evinin bahçesine girdikten sonra yanında bulunan tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Şüphelinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör