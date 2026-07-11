Haberler Yaşam Haberleri Konya’da korkunç olay! Kuyumcuyu kurşun yağdırarak katletti: Yakalanacağını anlayan cani kendi yaşamına son verdi!
Giriş Tarihi: 11.07.2026 09:13 Son Güncelleme: 11.07.2026 09:34

Konya’da korkunç olay! Kuyumcuyu kurşun yağdırarak katletti: Yakalanacağını anlayan cani kendi yaşamına son verdi!

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kuyumcu Sami Ayaz’ı kurşun yağmuruna tutarak vahşice katletti. Ekiplerin gelmesiyle yakalanacağını anlayan katil zanlısı kendi yaşamına son verdi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Konya’da korkunç olay! Kuyumcuyu kurşun yağdırarak katletti: Yakalanacağını anlayan cani kendi yaşamına son verdi!
  • ABONE OL

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kuyumculuk yapan Sami Ayaz'ın yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.B geldi.

KUYUMCUYA KURŞUN YAĞDIRARAK KATLETTİ

Çıkan tartışma sırasında T.B, yanında bulunan tabancayla Sami Ayaz'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ayaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Olayın ardından kaçan şüpheli T,B'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Gençtürk Sokak üzerinde arama yaptığı sırada T,B'yi sokakta fark etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

EKİPLERİ GÖRÜNCE YAŞAMINA SON VERDİ

Polisi gören şüpheli, evinin bahçesine girdikten sonra yanında bulunan tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Şüphelinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARATAY #KONYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da korkunç olay! Kuyumcuyu kurşun yağdırarak katletti: Yakalanacağını anlayan cani kendi yaşamına son verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA