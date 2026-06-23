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Giriş Tarihi: 23.06.2026 15:24

Konya’da korkunç olay! Tartışma kanlı bitti: Apartman yöneticisini karnından bıçaklandı!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Apartman sakini bilinmeyen bir nedenle apartman yöneticisi ile tartışmaya başladı. Tansiyonun yükseldiği olayda apartman yöneticisi bıçaklanarak yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Konya’da korkunç olay! Tartışma kanlı bitti: Apartman yöneticisini karnından bıçaklandı!
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Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gürdal Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakini T.T. apartmanda yönetici olan M.E. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

APARTMAN YÖNETİCİSİ KARNINDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu T.T. bıçakla M.E.'yi karnından bıçakladı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı M.E., ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın şüphelisi T.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralanan M.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SELÇUKLU #KONYA

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Konya’da korkunç olay! Tartışma kanlı bitti: Apartman yöneticisini karnından bıçaklandı!
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