Konya’da korkunç olay! Tartışma kanlı bitti: Apartman yöneticisini karnından bıçaklandı!

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Gürdal Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakini T.T. apartmanda yönetici olan M.E. ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.