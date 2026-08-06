Konya’da markette bıçaklı dehşet: Yaşamak için koştu! O anlar kamerada...

YAŞAMAK İÇİN KOŞTU

Ensesinden, sırtından, karın bölgesinden defalarca bıçaklanan Adem Ersoy, öldürülmemek için işyerinden çıkıp, yakınlardaki hastaneye doğru can havliyle koşmaya başladı. Bu sırada Ersoy'u bıçakla kovalamaya devam eden Atsay, eylemini tamamlayamadan çevredekiler tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Atsay'ın Ersoy'u kovaladığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Atsay gözaltına alınırken, Ersoy ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Ersoy'un hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Atsay ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör