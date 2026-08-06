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Giriş Tarihi: 6.08.2026 11:23 Son Güncelleme: 6.08.2026 11:29

Konya'da markette bıçaklı dehşet: Yaşamak için koştu! O anlar kamerada...

Konya’da market işletmecisi Adem Ersoy (37) işyerine gelen müşteri Ahmet Atsay tarafından defalarca bıçaklandı. Can havliyle işyerinden çıkıp, yakınlardaki hastaneye doğru koşan Ersoy’un peşinden giden Atsay, eylemini tamamlayamadan çevredekiler tarafından yakalandı. Ersoy'un kaçarak kurtulmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı. Tutuklanan Atsay’ın işyerine girdikten sonra Ersoy’a ‘nasılsın’ diye sorduğu ardından da bıçaklamaya başladığı öğrenildi.

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Konya’da markette bıçaklı dehşet: Yaşamak için koştu! O anlar kamerada...
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Olay, geçtiğimiz Pazar günü Altınekin İlçe merkezinde meydana geldi. Market işletmecisi Adem Ersoy işyerinde oturduğu sırada yanına önceden tanıdığı Ahmet Atsay geldi. Atsay, Ersoy'dan işyerinin arka kısmına gelmesini istedi. Ardından da 'Adem nasılsın iyi misin?' diye sordu. Ersoy da iyi olduğunu söyleyip, 'Sen nasılsın?' diye sorarken dehşeti yaşadı. Atsay birden yanındaki bıçağı çıkartıp peş peşe Ersoy'a saplamaya başladı.

YAŞAMAK İÇİN KOŞTU

Ensesinden, sırtından, karın bölgesinden defalarca bıçaklanan Adem Ersoy, öldürülmemek için işyerinden çıkıp, yakınlardaki hastaneye doğru can havliyle koşmaya başladı. Bu sırada Ersoy'u bıçakla kovalamaya devam eden Atsay, eylemini tamamlayamadan çevredekiler tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Atsay'ın Ersoy'u kovaladığı anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Atsay gözaltına alınırken, Ersoy ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Ersoy'un hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Atsay ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KONYA

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