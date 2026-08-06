Konya’da maskeli hırsızlık: Minibüsün camını kırıp, para ve altınları çaldılar!

Avizeci araçtan inerken; o sırada lüks otomobille gelen kar maskeli kişiler, minibüsün camını kırarak içinde altın ve nakit para bulunan poşeti aldı. Durumu fark eden avizeci, şüphelileri durdurmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
OLAY KAMERADA
Olay, sokaktaki başka bir boyacının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin önce lüks otomobilleriyle minibüsün yanına yaklaşıp kontrol ettiği, uzaklaştıktan sonra yeniden minibüsün yanına gelerek para ve altınları çalarak kaçmaları yer alıyor. Ekiplerin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.