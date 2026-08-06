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Giriş Tarihi: 6.08.2026 18:33 Son Güncelleme: 6.08.2026 18:58

Konya’da maskeli hırsızlık: Minibüsün camını kırıp, para ve altınları çaldılar!

Konya'da meydana gelen olayda, iş yeri için boya almaya giden avizecinin minibüsündeki 1 milyon liralık altın ve nakit para lük araçla gelen kar maskeli şüpheliler tarafından çalındı.

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Konya’da maskeli hırsızlık: Minibüsün camını kırıp, para ve altınları çaldılar!
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Olay, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; tadilattaki avize dükkanına malzeme almak için kuyumcu ve bankadan yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve nakit para çeken kişi, minibüsüyle boyacı dükkanına geldi.

Avizeci araçtan inerken; o sırada lüks otomobille gelen kar maskeli kişiler, minibüsün camını kırarak içinde altın ve nakit para bulunan poşeti aldı. Durumu fark eden avizeci, şüphelileri durdurmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

OLAY KAMERADA

Olay, sokaktaki başka bir boyacının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin önce lüks otomobilleriyle minibüsün yanına yaklaşıp kontrol ettiği, uzaklaştıktan sonra yeniden minibüsün yanına gelerek para ve altınları çalarak kaçmaları yer alıyor. Ekiplerin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Konya’da maskeli hırsızlık: Minibüsün camını kırıp, para ve altınları çaldılar!
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