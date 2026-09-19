Konya’da Narko Mercek operasyonu! Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi: 26 gözaltı

7 ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Operasyon kapsamında ekipler tarafından toplam 354 şahsın sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda, çeşitli uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi tespit edilerek yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. ile 2313 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. de yer aldı. Diğer 5 kişinin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından 1 yıl 8 ay ile 4 yıl 7 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirtildi.