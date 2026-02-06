Konya’da organize suç operasyonu: 25 tutuklama

Operasyon geçtiğimiz günlerde Ereğli ve Karapınar ilçelerinde gerçekleştirildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yörede halkın huzurunu bozan organize suç örgütüne yönelik projeli çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Ereğli ve Karapınar ilçelerinde belirlenen 24 ikamet, 6 iş yeri ve 11 araca yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında toplam 26 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.